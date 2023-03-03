Добавили максимум сто гривень, а не 24%: пенсіонери розповіли про результати індексації у березні

Індексація пенсій в Україні, яку провели з 1 березня, була очікуваною, але в результаті принаймні частина пенсіонерів залишилася незадовільною. За їхніми словами, пенсію збільшили лише на 100 гривень, тобто на мінімальну величину відповідно до закону, пише ресурс GSMinfo.

Низка коментаторів стверджує, що розрахунковий відсоток індексації в 24% з них не торкнувся, при цьому реальна інфляція вже давно перевищила і цю величину.

Опитані експерти пояснили, що під час індексації до уваги береться не фактична виплата, яку особа отримує щомісяця, а розрахункова (зокрема, без урахування доплат за стаж). Тому чим менша пенсія, тим нижче її збільшення, тоді як більш вагоме покращення відчують лише те, хто має пенсію 6000 гривень і більше.

Втім, до кінця 2023 року уряд планує провести ще два етапи підвищення пенсійних виплат — у т.ч. для працюючих людей похилого віку, вчених і чиновників.

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