До кінця року пенсії індексують ще двічі: коли та на скільки підвищать суму виплат

Попри війну уряд не тільки провів індексацію пенсій у березні, а й планує підвищити суму виплат ще двічі.

Про це повідомляє «Урядовий портал».

Варто зазначити, що метою індексації є підтримка найменш фінансово захищених громадян, які вже не в змозі працювати і пенсія для них залишається часто єдиним джерелом доходу.

Перша індексація пенсій цьогоріч відбулася 1 березня для 10,5 млн пенсіонерів і становила 19,7%.

З 1 квітня автоматичний перерахунок пенсій здійснять для 0,6 млн працюючих пенсіонерів, з урахуванням оновленого (збільшеного) страхового стажу.

А з 1 липня буде проіндексовано на 19,7% спеціальні пенсії для 22,7 тис. науковців, державних службовців, працівників органів місцевого самоврядування. За будь-яких розрахунків підвищення пенсій становитиме не менше, ніж 100 гривень.

Варто зазначити, що для проведення індексації в Законі про державний бюджет на 2023 рік передбачено відповідний трансферт з Держбюджету до Пенсійного фонду України.

Нагадаємо, що з 1 березня були індексовані пенсії для:

5,2 млн «цивільних» пенсіонерів, яким пенсію призначено за Законом № 1058 до 2020 р.; для них підвищення пенсії буде здійснюватися через індексацію на 19,7% показника середньої заробітної плати, з якої обчислюється пенсія.

4,2 млн осіб, у яких зростуть пенсії через збільшення на 19,7% фіксованого розміру мінімальних пенсійних виплат.

0,5 млн пенсіонерів силових відомств, для яких весь розмір пенсії буде індексовано на 19,7%.

94,5 тис. осіб, які отримують пенсію по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Окрім цього, будуть виплачуватись щомісячні компенсаційні виплати (призначені за ініціативою президента) для пенсіонерів віком старше 70 років, які встановлюються, якщо розмір пенсії таких пенсіонерів не досягає 10 340 грн:

570 грн — людям старше 80 років;

456 грн — людям віком від 75 — 80 років;

300 грн — людям віком від 70 — 75 років.

Також, з 1 березня були проіндексовані на 19,7% щомісячні страхові виплати для 166,5 тисяч потерпілих та осіб, які мають право на щомісячні страхові виплати у разі смерті потерпілого.

Також слід зазначити, що уряд запровадив тимчасові обмеження на максимальний розмір індексації пенсій. Розмір підвищення пенсії за результатами індексації буде обмежено 1,5 тис. грн для всіх отримувачів пенсії та страхових виплат, незалежно від категорії. Повноваження встановити відповідне обмеження надано Кабінету Міністрів Законом про державний бюджет на 2023 рік.

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