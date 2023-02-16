Кінець колаборанта: на Донбасі ухвинесли вирок священикові УПЦ, який закликав допомагати окупантам

В Україні винесли вирок ще одному запроданцю, який закликав до співпраці з військовими рф — настоятеля «Казанської» парафії смт Ярова Горлівської єпархії УПЦ МП затримали ще восени минулого року.

Як повідомляють в Офісі генпрокурора, колаборанта присудили до семи років ув'язнення.

«Прокурор у суді довів, що у травні 2022 року священнослужитель вступив у змову з військовими армії країни-агресора. За їхньою вказівкою він організував збір мешканців у приміщенні місцевого клубу та, користуючись повагою серед селян, повідомив, що населений пункт перебуває під контролем військ рф. Він запропонував підтримати кандидатуру нового керівника місцевої влади для співпраці з окупантами», — йдеться в повідомленні.

Священика затримали після деокупації населеного пункту.

Фото ОГ

В СБУ додали, що засуджений під час окупації населенного пункту агітував парафіян взяти участь у псевдореферендумі та «проголосувати» за «приєднання» регіону до росії. Свою підривну діяльність він погоджував з представниками командування військових угруповань рф.

Згідно з вироком суду, священика також позбавили права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю 12 років з конфіскацією майна.

«У 2022 році СБУ відкрила 52 кримінальні справи, в яких фігурують 55 священнослужителів УПЦ (МП), у т. ч. 14 архієреїв церкви. Майже 200 клірикам РПЦ заборонено в’їзд в Україну. Також запроваджено низку санкцій стосовно функціонерів УПЦ (МП) та РПЦ», — додали у спецслужбі.

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Фото Pixabay

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