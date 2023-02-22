Платили за кожну порцію брехні: СБУ спіймала кремлівського пропагандиста, який ховався в монастирі УПЦ

СБУ, яка активно проводила безпекові заходи на території храмів, що належать УПЦ (МП), затримала у Києві прокремлівського блогера, який переховувався від правосуддя в одному з монастирів.

«Поплічником рашистів є столичний блогер, засновник так званого «руського клубу», який займався підготовкою «замовних» публікацій для підсанкційних інформагентств країни-агресора. Серед них — «руська народна лінія» і «одна родіна». У своїх колонках називав «закономірним» захоплення Криму і частини східних регіонів України, а також популяризував терористичні організації «л/днр», — повідомили в українській спецслужбі.

Фото СБУ

В спецслужбі не називають прізвища затриманого, але в мережі вже з`явилися повідомлення, що це — Дмитро Скворцов, який інформаційно супроводжував діяльність дружини Віктора Медведчука Оксани Марченко, яка випустила кілька «паломницьких» документальних фільмів.

У серпні минулого року пропагандисту заочно повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Він намагався намагався переховуватися від правосуддя на території Свято-Благовіщенського чоловічого монастиря УПЦ (МП). Але його місцезнаходження було встановлено СБУ.

За даними слідства, матеріали і публічні виступи блогера активно використовували російські спецслужби для проведення своїх інформаційних диверсій. «За кожну „порцію“ деструктивного контенту зрадник отримував від агресора грошову винагороду. Наразі суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою», — додали у СБУ.

Нагадаємо, що днями СБУ повідомила про підозру окупаційному лідеру мусульман Криму, який закликав підтримати війну рф.

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Фото СБУ

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