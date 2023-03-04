Окупанти створюють у Криму спеціальні «дружини» для боротьби з українськими диверсантами, — Генштаб ЗСУ

Ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках — за добу, що минула, підрозділи Сил оборони України відбили понад 150 атак противника.

Як повідомляють у Генштабі ЗСУ, протягом зазначеного часу ворог завдав 32 авіаційних та 6 ракетних ударів, здійснив 84 обстріли з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі.

Ситуація на найгарячіших ділянках фронту наступна:

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник безуспішно вів наступальні дії в районах населених пунктів Кремінна і Білогорівка Луганської області та Спірне і Веселе — Донецької. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів поблизу лінії зіткнення.

На Бахмутському напрямку противник не полишає спроб оточити місто Бахмут. Протягом минулої доби наші воїни відбили численні атаки в районах населених пунктів Васюківка, Дубово-Василівка, Богданівка, Бахмут та Іванівське Донецької області.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник безуспішно атакував позиції наших військ поблизу населених пунктів Новокалинове, Красногорівка, Кам’янка, Авдіївка, Сєверне, Водяне, Невельське, Мар’їнка та Побєда. Здійснив артилерійські та мінометні обстріли в районах майже 30 населених пунктів.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде оборону. На окремих ділянках намагається покращити тактичне положення, створити умови для відновлення наступу. Здійснив артилерійські обстріли районів понад 25 населених пунктів. Є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Українська авіація завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також 2 — по зенітно-ракетних комплексах на вогневих позиціях. Наші захисники збили ворожий літак Су-34 та 5 розвідувальних і ударних БпЛА різних типів. Підрозділи ракетних військ і артилерії, в свою чергу, уразили пункт управління, 3 райони зосередження противника, склад боєприпасів, 2 склади ПММ, а також станцію радіоелектронної боротьби ворога.

Російська окупаційна армія щоденно зазнає значних втрат у живій силі. У Генштабі зазначили, що раніше повідомлялося про переповнені медичні заклади тимчасово окупованих населених пунктів Донецької області. Тенденція не зникла — нещодавно одна із лікарень міста Горлівка отримала вказівку щодо збільшення ліжко-місць для прийому поранених загарбників.

Станом на ранок суботи, 4 березня, кількість ліквідованих в Україні рашистів збільшилася ще на 820 військовослужбовців. Загальна кількість безповоротних втрат особового складу противника з початку широкомасштабної агресії перевищила 152 тисячі. Також за добу була знищена значна кількість техніки ворога.

Фото Генштаба

«У Сімферополі тимчасово окупованої республіки Крим російська окупаційна влада, побоюючись активізації проукраїнського руху, дій патріотично налаштованих осередків, створює так звані „добровільні дружини“. Відомо, що через війну в Україні, існує певна нестача співробітників правоохоронних органів, тому, окрім патрулювання міста, одним із завдань згаданих підрозділів має бути виявлення коригувальників та диверсантів», — йдеться у повоідомленні.

Раніше військовий експерт з Українського інституту майбутнього Іван Ступак зазначав, що «великий наступ» армії росії на Донбасі пов'язаний з бажанням провести на окупованих територіях Донецької та Луганської областей вибори й закріпити ці території за собою. Після цього, на думку експерта, президент рф володимир путін може взяти «тайм-аут» у війні.

Фото Генштаба

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