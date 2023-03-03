Протягом поточної доби російський ворог завдав по території України 30 авіаційних та 6 ракетних ударів, а також здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі. Ведення наступальних дій тим часом, як і раніше зосереджене на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках, констатують у Генеральному штабі ЗСУ.

Авіація Сил оборони за добу завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, також наші захисники збили ворожий літак Су-34 та БпЛА типу ZALA. Є здобутки й у артилеристів та ракетників — вони протягом доби уразили пункт управління, 3 райони зосередження противника, склад боєприпасів, 2 склади ПММ, а також станцію РЕБ ворога.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка суттєвих змін не зазнала. Там відзначено мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Медведівка Чернігівської області, семи міст і сіл Сумської області та районів близько 10 населених пунктів Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках тривають наступальні дії в районах Білогорівки та Спірного, проте успіху ворогу вони не принесли.

На Бахмутському напрямку загарбники не полишають спроб оточити місто Бахмут і протягом доби нашим захисникам довелося відбивати численні атаки в районі самого міста та прилеглих населених пунктів Васюківка і Дубово-Василівка.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде оборону, намагається покращити тактичне положення для відновлення наступу. Там ворожим обстрілам були піддані зокрема Времівка, Новосілка, Зелене Поле Донецької області; Гуляйполе, Залізничне і Кам’янське Запорізької області; Берислав, Білозерка і Дніпровське Херсонської області та місто Херсон, а також місто Очаків на Миколаївщині. Серед цивільного населення міста є загиблі та поранені.

На Луганщині ж так звана окупаційна влада продовжує чинити тиск на місцеве населення, зокрема на найменш захищені верстви. Зокрема, у населених пунктах Сватівського району загарбники відключили банкомати, а пенсіонерам та іншим незахищеним категоріям населення запропонували отримувати виплати готівкою у визначені дні. Але через низьку організаційну готовність так званої «влади» люди здебільшого фізично не можуть отримати свої гроші.

Нагадаємо, раніше Кабінет Міністрів офіційно унормував питання виплат пенсій та інших соціальних виплат на територіях, де не провадиться діяльність АТ «Ощадбанк» та інших банківських установ через військові дії або тимчасову окупацію. Відповідно до рішення мешканцям таких територій виплати будуть здійснюватися через АТ «Укрпошта», проте пенсії та інші соцвиплати вирішено виплачувати «з урахуванням технічної можливості та пріоритетності забезпечення безпеки життя та здоров'я працівників та клієнтів». Тож після деокупації пенсіонер може звертатися за отриманням всіх накопичених виплат.

Фото Генштабу ЗСУ

79

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram