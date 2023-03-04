Російський боксер-чемпіон постраждав через «патріотизм»: днями він змінив громадянство

Російський боксер-суперважковаговик Мурат Гассієв, який програв Олександру Усику бій за титул абсолютного чемпіона світу в 2018-му, потрапив у делікатну ситуацію перед поєдинком за чемпіонський пояс WBA Inter-Continental проти американця Майка Балогуна, що проходив у Єревані.

Уродженець Владикавказу мав намір вийти у ринг у формі з прапорами росії та осетії. Ось тільки організатори не оцінили подібний патріотизм Мурата та змусили його заклеїти обидва прапори. «Європейський боксерський союз (EBU) попросив в ультимативній формі вірменську сторону заборонити використання російської символіки на турнірі. Якби не послухалися, могло б дійти до позбавлення ліцензії», — йдеться у повідомленні телеграм-каналу «Ушатайка».

Вчинок Гассієва, який у підсумку нокаутував суперника у другому раунді та став володарем титулу WBA Inter-Continental, виглядає просто смішно, враховуючи той факт, що днями стало відомо про зміну боксером спортивного громадянства — тепер він виходитиме на поєдинки під прапором Вірменії.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Всесвітня боксерська асоціація (WBA) дозволить росіянам та білорусам битися за титули.

307

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram