У ніч з 28 лютого на 1 березня на штурм Авдіївського укріпрайону відправили мобілізованих з Іркутської області, котрі скаржилися путіну та своєму губернатору Кобзєву на свавілля «деенерівських» командирів, що змушують їх воювати «методами Жукова». Наразі стало відомо, що з усього 1439-го полку вижили тільки заарештований замполіт та кілька поранених.

Сибіряки жалілися, що командування бригади з так званої «ДНР», до якої прирядили їхній полк, не забезпечує їх продуктами і відправляє у бій без розвідки та супроводу артилерією й бронетехнікою. Після оприлюднення другого звернення керівництво області вирішило привезти їм гуманітарну допомогу й посприяти переведенню на нове місце служби. Але не встигли. За скарги вояків покарали — замполіт полку був заарештований за заяву, що ненавчені цивільні люди не можуть успішно воювати, а решту кинули на штурм, де їх перемололи українські захисники.

Як повідомили «Сибирь.Реалии» родичі кількох уцілілих, практично весь полк знищений, кілька поранених змогли втекти й потрапити до шпиталя, решта або загинули одразу, або ж були поранені й покинуті на полі бою.

За словами тих, кому пощастило вижити, «деенерівське» командування забирає з поля бою лише легкопоранених, які можуть пересуватися самі. «Важких» та тіла вбитих, для евакуації яких потрібно застосовувати техніку, лишають, щоб цю техніку не втратити. Причому загиблих вносять у списки безвісти зниклих — так і безповоротні втрати у рапортах набагато нижчі, і не потрібно виплачувати «гробові».

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