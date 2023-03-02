38.43 / 39.20 40.36 / 41.28
Київ: +2
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Нехай вдобрюють чорнозем: іркутських мобілізованих, які скаржились путіну на командування, кинули під Авдіївку

20:30 3 березня 2023
мобілізовані росіяни

Мобілізованих росіян із полку 14 39, які кілька разів скаржилися президенту росії путіну на погрози з боку командування самопроголошеної «днр», 1 березня відправили на штурм Авдіївського укріпрайону. Про це повідомив телеграм-канал «Люди Байкалу» з посиланням на самих військовослужбовців та їхніх родичів. Три дні тому губернатор області Ігор Кобзєв пообіцяв, що «хлопців переведуть до нового місця служби». Ймовірно, до тероборони. Але такого фіналу вони не очікували точно.

На початку і наприкінці лютого іркутські військовослужбовці записали два відеозвернення до володимира путіна та Ігоря Кобзєва. Мобілізовані заявили про «беззаконні та злочинні накази командування», яке сформувало з них штурмові підрозділи і відправило «на забій». Третє звернення військових їх дружини відправили в онлайн-приймальню Головної військової прокуратури.

«Взагалі нічого не змінилося, хоча ми дуже сподівалися», — повідомили телеграм-каналу іркутські мобілізовані в ніч напередодні штурму української Авдіївки.

Нагадаємо, за добу противник 170 разів атакував позиції ЗСУ, але успіху не досяг, — Генштаб.

290

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пенсіонер

Добавили максимум сто гривень, а не 24%: пенсіонери розповіли про результати індексації у березні

люди

Прийшов їхній час: названо 4 знаки зодіаку, в чиє життя біла смуга прийже вже у березні

Пенсія

Деяким пенсіонерам можуть призупинити виплату пенсій: в ПФУ назвали причини

дата

«Три трійки, дві двійки та три нулі»: магія чарівної дзеркальної дати або як притягти гроші та багатство 3 березня 2023 року

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту