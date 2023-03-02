Нехай вдобрюють чорнозем: іркутських мобілізованих, які скаржились путіну на командування, кинули під Авдіївку

Мобілізованих росіян із полку 14 39, які кілька разів скаржилися президенту росії путіну на погрози з боку командування самопроголошеної «днр», 1 березня відправили на штурм Авдіївського укріпрайону. Про це повідомив телеграм-канал «Люди Байкалу» з посиланням на самих військовослужбовців та їхніх родичів. Три дні тому губернатор області Ігор Кобзєв пообіцяв, що «хлопців переведуть до нового місця служби». Ймовірно, до тероборони. Але такого фіналу вони не очікували точно.

На початку і наприкінці лютого іркутські військовослужбовці записали два відеозвернення до володимира путіна та Ігоря Кобзєва. Мобілізовані заявили про «беззаконні та злочинні накази командування», яке сформувало з них штурмові підрозділи і відправило «на забій». Третє звернення військових їх дружини відправили в онлайн-приймальню Головної військової прокуратури.

«Взагалі нічого не змінилося, хоча ми дуже сподівалися», — повідомили телеграм-каналу іркутські мобілізовані в ніч напередодні штурму української Авдіївки.

Нагадаємо, за добу противник 170 разів атакував позиції ЗСУ, але успіху не досяг, — Генштаб.

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