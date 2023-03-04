Військовим можуть повернути надбавку у 30 тисяч гривень без прив'язки до місця служби: проект закону вже у Раді

В Україні, де з 1 лютого змінили порядок нарахування грошової винагороди захисникам України, Верховна Рада незабаром розгляне повернення військовим надбавки у 30 тисяч гривень незалежно від місця служби. У парламенті вже зареєстровано відповідний законопроект № 9071.

«Така істотна зміна порядку та розмірів виплати грошового забезпечення в період активних бойових дій негативно впливає на бойовий дух армії і, як наслідок, на обороноздатність держави», — йдеться у пояснювальній записці до законопроекту.

Окрім цього, планують збільшити розмір щомісячного грошового забезпечення військовослужбовців у середньому на 50%.

Як писали «ФАКТИ», днями в Україні затвердили новий рівень грошового забезпечення військовослужбовців у 2023 році.

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