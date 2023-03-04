38.50 / 39.25 40.46 / 41.29
Київ: +2
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

Військовим можуть повернути надбавку у 30 тисяч гривень без прив'язки до місця служби: проект закону вже у Раді

19:18 4 березня 2023
Надбавки військовим

В Україні, де з 1 лютого змінили порядок нарахування грошової винагороди захисникам України, Верховна Рада незабаром розгляне повернення військовим надбавки у 30 тисяч гривень незалежно від місця служби. У парламенті вже зареєстровано відповідний законопроект № 9071.

«Така істотна зміна порядку та розмірів виплати грошового забезпечення в період активних бойових дій негативно впливає на бойовий дух армії і, як наслідок, на обороноздатність держави», — йдеться у пояснювальній записці до законопроекту.

Окрім цього, планують збільшити розмір щомісячного грошового забезпечення військовослужбовців у середньому на 50%.

Як писали «ФАКТИ», днями в Україні затвердили новий рівень грошового забезпечення військовослужбовців у 2023 році.

210

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

люди

Прийшов їхній час: названо 4 знаки зодіаку, в чиє життя біла смуга прийже вже у березні

гаманець

Що потрібно тримати у гаманці для того, щоб залучити чи зберегти багатство

Пенсіонер

Добавили максимум сто гривень, а не 24%: пенсіонери розповіли про результати індексації у березні

Вправи

Прибрати живіт та боки за 7 хвилин: супертренування на прес з подушкою від відомого фітнес-тренера (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту