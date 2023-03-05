Будьте цілеспрямованими і тримайте емоції під контролем: гороскоп від Анжели Перл на 5 березня

Сьогодні неділя — день відпочинку та рівноваги, але його потрібно присвятити активним діям, вважає астрологиня Анжела Перл.

Насамперед це, звичайно ж, це стосується домашніх турбот, але в цей час також можна приступати до реалізації серйозних професійних проектів, причому чим грандіознішими вони будуть, тим більше шансів на їхнє успішне виконання.

«Сьогодні потрібно бути цілеспрямованими, однак уникати упертості. Також важливо тримати свої емоції під контролем — в такому випадку вдасться врегулювати всі суперечки і вирішити проблеми», — цитує астрологиню інформаційний ресурс.

Овен (21 березня — 19 квітня)

Цього дня буде дуже багато справ та завдань. Так що нудьгувати не доведеться, і це навіть на краще. Численні справи допоможуть зберегти добрий настрій. Можуть з'явитись нові однодумці. Поки що не варто ділитися з оточуючими своїми секретами. Окрім того, очікуються ще грошові надходження. Вони піднімуть настрій Овнам.

Телець (20 квітня — 20 травня)

Справ буде дуже багато, причому зосередитися на чомусь одному навряд чи вдасться. Однак просити про допомогу когось немає сенсу. Тільці краще за інших впораються зі справами. Деколи доводиться жертвувати своїми інтересами заради інших. Але загалом день виявиться не таким поганим. У будинку рекомендується прибратися.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

День виявиться дуже неспокійним. Рекомендується бути весь час напоготові. Доведеться відстоювати свою точку зору та захищати свої власні інтереси. Рекомендується дослухатися інтуїції. Цього дня саме вона найкраще підкаже, як вчинити у тій чи іншій ситуації. Імовірні деякі фінансові витрати. Але нервувати не варто із цього приводу. З'явиться шанс втілити у життя давні мрії.

Рак (22 червня — 22 липня)

День виявиться дуже складним. Доведеться докладати зусиль для того, щоб досягти цілей. Однак воно того варте. Адже результат потішить Раков. Досвід, отриманий раніше, стане в нагоді. Також у деяких Раків може початися романтична історія. Розбіжності з оточуючими незабаром залишаться у минулому.

Лев (23 липня — 22 серпня)

Не все піде так, як планувалося. Прийде навіть відкласти деякі плани на потім і перенести зустрічі. Однак Леви не падають духом, а навіть навпаки. Вони скрізь бачать нові можливості. Рекомендується виявляти ініціативу. А ввечері можна відверто поговорити з рідними та близькими. З технікою варто бути уважнішими, бо можливі дрібні травми через неї.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

День найбільше підходить для навчання та роботи. Діви зрозуміють, як можна буде досягти поставленої мети. Ділові переговори обіцяють бути вдалими. Рекомендується зустрітися з друзями та колегами у неформальній обстановці. Вони піднімуть настрій. Очікуються приємні збіги, які дозволять покращити фінансову картину.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

День обіцяє бути дуже вдалим. Переважатимуть позитивні тенденції. Часу на обмірковування мало, тому важливо діяти рішуче. Відносини із жінками цього дня складуться добре. Вони допоможуть, підтримають і дадуть добру пораду.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

День пройде дуже спокійно. Скорпіони навряд чи досягнуть якихось запаморочливих результатів, але при цьому будуть задоволені тим, що є зараз. Важливі питання несподівано вдасться вирішити якнайкраще. З'явиться шанс знайти нових однодумців, які допоможуть досягти цілей. А в особистому житті можливі зміни на краще.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

День виявиться дуже неспокійним. Стрільцям потрібно буде встигнути багато чого, тому доведеться звертатися за допомогою. Проблема полягає в тому, що постійно доводиться когось чекати. Це викликає лише роздратування. Не варто гніватися на оточуючих. Адже через це можуть статися конфлікти. Рекомендується спокійно і без поспіху подумати про плани на майбутнє.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Козерога в цей день налаштована оптимістично. Це допомагає їм долати труднощі та вирішувати всі поточні завдання. Вдасться дуже швидко впоратися із проблемами. Також можливі нові знайомства, які виявляться ще й корисними. З'явиться шанс зміцнити ділові позиції. Рекомендується зустрітися з коханою людиною та піти з нею на романтичне побачення.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Цього дня у Водоліїв буде багато завдань, які доведеться вирішувати. Але це навіть підніме настрій. З'явиться шанс показати, на що здатні Водолії. У оточуючих це викликає лише повагу. Очікуються привабливі пропозиції, які варто розглянути. День також підходить для навчання. Нові знання та навички стануть у нагоді в майбутньому.

Риби (19 лютого — 20 березня)

У цей день Рибам вдасться зберегти спокій, щоб не сталося. Дехто може зруйнувати домовленості, їм доведеться змінити плани. Але це дозволить рухатися далі та вирішити всі проблеми, які виникають на шляху. З грошима у цей день важливо бути обережними. А в особистому житті спостерігається гармонія.

Нагадаємо, раніше було названо названо 4 знаки зодіаку, в чиє життя вже у березні настане біла смуга.

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