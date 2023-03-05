Зачинив двері й зґвалтував: у Сумській області чоловік здійснив сексуальне насильство над двома неповнолітніми

На Сумщині до 9 років позбавлення волі засуджено чоловіка за сексуальне насильство та зґвалтування двох неповнолітніх. Про це повідомили у Сумській обласній прокуратурі.

31-річного чоловіка визнали винним у незаконному позбавленні волі, зґвалтуванні та сексуальному насильстві стосовно двох неповнолітніх. Крім того, він створював відеопродукцію порнографічного характеру за їх участі.

Прокурори в суді довели, що обвинувачений 13 січня 2018 року у місті. Шостка поблизу свого будинку зустрівся з двома малознайомими 15-річними дівчатами, які очікували його сусіда. Чоловік запропонував дівчатам зайти до нього, щоб почекати сусіда у квартирі. Дівчата погодились.

Потім вони збирались вже йти додому, але чоловік зачинив двері.

Зачинивши двері, він скористався своєю фізичною перевагою зґвалтував дівчат. При цьому знімав процес на відео та погрожував, що викладе запис в інтернет, якщо вони комусь повідомлять про зґвалтування.

У суді обвинувачений провину свою не визнав, намагався запевнити суд, що віддав ключі від своєї квартири сусіду, відтак його не було вдома і він не знає, що там відбувалось. Але рішенням суду всі його доводи визнано необґрунтованими, а вину — доведеною.

Вироком суду першої інстанції 1 березня 2023 року йому призначено покарання у вигляді 9 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялось про розслідування на Закарпатті, де батько декілька років ґвалтував своїх доньок.

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