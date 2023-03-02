Сексуальні рабині: на Закарпатті батько-одинак довгі роки ґвалтував своїх дочок

В Україні ще одного чоловіка звинуватили у згвалтуванні дітей. Після резонансного випадку на Дніпропетровщині на Закарпатті жителя Тячівщини звинуватили у вчиненні сексуального насильства стосовно своїх доньок. Обласна прокуратура вже направила до суду обвинувальний акт. Про це йдеться у повідомленні відомства.

«Слідством встановлено, що протиправні дії чоловік вчиняв протягом 2015−2022 років. Він неодноразово ґвалтував малолітніх доньок, здійснюючи щодо них психологічний тиск і погрожуючи побиттям у разі опору. Наприкінці вересня минулого року про дії батька правоохоронцям повідомила одна з дівчаток. Тоді ж чоловіка затримали, наразі він знаходиться під вартою без права на заставу. Діти перебувають у безпечному місці, їх вилучили з родини, адже батько виховував їх самостійно», — повідомили в прокуратурі.

Розслідування злочину здійснювали слідчі ГУ Нацполіції в Закарпатській області. Процесуальне керівництво забезпечувала група ювенальних прокурорів Закарпатської обласної прокуратури. Найбільш суворе покарання, яке може загрожувати чоловіку за скоєне, — довічне позбавлення волі.

Як писали «ФАКТИ», кілька місяців тому у Києві правоохоронці затримали підозрюваного у зґвалтуванні падчерки, а Шевченківський районний суд столиці нещодавно виніс вирок жінці, яка займалась розбещуванням своєї малолітньої доньки та за кошти навіть дозволила дорослим її ґвалтувати.

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