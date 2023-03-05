Суми стали більшими: в Кабміні зробили важливу заяву відносно пенсій для пенсіонерів 65+, 70+ та 80+

Березнева індексація торкнулася визвала багато емоцій у різних груп пенсіонерів, які хвилювалися, чи буде збільшено суму виплат саме їм.

Тому Кабінет Міністрів видав Постанову, в якій зазначено, які категорії пенсіонерів та скільки будуть отримувати після індексації пенсій у березні.

Так, особам віком від 65 років і більше, які не працюють, і страховий стаж яких становить не менше 35 років у чоловіків та не менше 30 років у жінок, і у яких розмір пенсії не досягає 3120 гривень, встановлюється щомісячна доплата у пенсії у сумі, що не вистачає до вказаного розміру. Працюючим пенсіонерам доплата до розміру пенсії 3120 грн встановлюється з дати, наступної за датою звільнення з роботи/припинення діяльності, пов’язаної з отриманням доходу.

Пенсіонерам віком від 70 до 80 років, страховий стаж яких становить не менше 35 років у чоловіків та не менше 30 років у жінок, чия пенсія не досягає 3000 гривень, надається щомісячна доплата до пенсії у сумі, яка не вистачає до зазначеного розміру, що враховується за наступних перерахунків пенсії, а тим, чиї виплати не досягають 2760 гривень, буде надано щомісячну доплата до пенсії у сумі, якої не вистачає до зазначеного розміру, яка враховується при подальших перерахунках пенсій.

Найстаршим же пенсіонерам, яким вже виповнилося 80 років і більше (страховий стаж має бути не менше 25 років у чоловіків та не менше 20 років у жінок), і чия пенсія не досягає 3120 гривень, встановлюється щомісячна доплата до зазначеного розміру, що також враховується за наступних перерахунків пенсії.

Нагадаємо, що за підсумками березневої індексації середня пенсія в Україні зросла до більше ніж 5 тисяч гривень.

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