Доплати індексувати не будуть: в Кабміні розчарували частину пенсіонерів

Першого березня буде проведено масштабну індексацію пенсій, яка торкнеться понад 10 млн пенсіонерів. Українців віком 70+, 75+ та 80+ цікавить, як зміниться сума доплати за вік.

Про це пише «На пенсії».

Видання нагадує, що минулого року, під час індексації у березні надбавку за вік було підвищено. Так, пенсіонери віком від 75 років замість 400 гривень стали отримувати 456 гривень, а пенсіонери віком від 80 років замість 500 гривень — 579. Пенсіонерам віком від 70 років доплата була встановлена у жовтні минулого року, тому сума поки що не індексувалася.

У березні 2023 року вікова надбавка мала бути перерахована, але в Мінсоцполітики повідомили, що поки ці доплати індексувати не планують.

Вони зберігаються у попередніх розмірах та встановлюються за умови, що пенсія не перевищує 10 345,35 гривні:

- для осіб віком 70−74 років — 300 гривень;

- для осіб віком 75−79 років — 456 гривень;

- для осіб віком від 80 років — 579 гривень.

Видання не приводить джерело інформації, але дійсно, на засіданні уряду прем'єр-міністр називав самі такі цифри. Можливо, в Кабміні прокоментують вказані суми.

Раніше «ФАКТИ» писали, кого не торкнеться індексація пенсій.

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