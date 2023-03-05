«Тіло роздуте, без таблеток не може»: стало відомо про стан здоров’я кадирова

Вже кілька тижнів тривають розмови щодо стану здоров'я скандального лідера Чечні рамзана кадирова. Якщо його психічний стан вже давно добре відомий (він любить вбивати і катувати), то фізична форма, як з'ясувалось, також не на висоті. Цікаво, що здоров'я «путінського піхотинця» різко погіршилось після того, як він разом з пригожиним і суровікін спробував перебрати на себе керівництво збройними силами рф.

За останні кілька місяців кадиров сильно набрав вагу, обличчя виглядає таким роздутим, що на своїх відео він часто не може розплющити очі. Кажуть, що у жорстокого лідера Чечні проблеми з нирками, пише Bild.

Саме хворими нирками, як стверджує Ахмед Закаєв, глава уряду Чеченської Республіки Ічкерія за кордоном, пояснюють роздуте тіло кадирова. Кажуть, що він запросив до Чечні професора з Об'єднаних Арабських Еміратів, бо не довіряє московським лікарям. Доктор Ясін Ібрагім М. Ель-Шахат, головний лікар ниркового відділення лікарні Бурджіл в Абу-Дабі, нібито вже прилетів до Грозного, щоб лікувати рамзана. І саме тому кадиров не зміг бути присутнім на виступі путіна в Москві 21 лютого.

Хоч кадиров інколи і виглядає енергійним, та це пов'язано зі стимуляторами. Про це, зокрема, у лютому Ахмед Закаєв інформував телеканал FREEДОМ. За його словами, кадиров хворий, він уже став наркозалежним і 15 років вживає якісь таблетки:

«І сьогодні він став абсолютно залежний від цих таблеток, є якась наркотична залежність. Він уже не контролює себе без них».

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», кадиров серйозно стурбований ситуацією навколо отруєння його друга і довіреної особи Апти Алаудінова і боїться помсти від ФСБ.

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