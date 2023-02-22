ФСБ залякує кадирова: стало відомо, що відбувається серед «вождів» окупантів

У міру погіршення відносин між власником ПВК «Вагнер» і керівництвом Генерального штабу, пригожин намагається шукати ситуативних союзників для того, щоб утриматися на плаву і повернути втрачену репутацію та довіру путіна. Про це повідомляє телеграм-канал «Досьє шпигуна», який веде один зі співробітників спецслужб.

«Днями низка ЗМІ дали повідомлення про те, що кадиров відмовився виступити на боці пригожина в інформаційній боротьбі проти шойгу і герасимова. Хоча раніше кадиров активно підтримував свого друга в «наїздах» на військове керівництво (наприклад, скандал навколо генерала лапіна). Позиція кадирова аргументована прямою вказівкою президента рф путіна — жодних публічних конфліктів між керівниками силових відомств бути не повинно. Невипадково кадиров у себе в телеграм-каналі опублікував пост, у якому вихваляє сміливість бійців «Вагнера», а самого пригожина називає «дорогим братом».

Насправді, вважає автор каналу, мотивація кадирова полягає дещо в іншій площині. Лідер Чеченської Республіки серйозно стурбований ситуацією навколо отруєння його друга і довіреної особи Апти Алаудінова — своєрідний «привіт» від ФСБ рф.

«Центральна влада в рф переживає кризу втрати «монополії на силу». Різко зросла популярність кадирова і пригожина серед населення — це яскравий тому показник. Тому, дуетом шойгу-герасимов, разом із наближеними до них особами, було ухвалено рішення «придушити» неконтрольовані групи. Першою жертвою було обрано пригожина. Тепер на черзі кадиров. На стіл путіну ледь не щодня кладуть документи, суть яких має викликати занепокоєння у президента рф щодо діяльності кадирова та його оточення. Основні посили такі: «кадиров веде свою гру, спрямовану на здобуття Чеченською Республікою незалежності під його керівництвом»; «Чеченські підрозділи, які беруть участь у так званій «СВО», ніяк не асоціюють себе з росією. Ідеологічно вони вірні лише ідеям і задумам кадирова», «кадиров розцінює участь чеченських підрозділів у «СВО» як своєрідне тренування для своїх силовиків, щоб у майбутньому бути готовим до загроз, які можуть виникнути перед Чеченською Республікою».

Правда це чи ні, констатує автор телеграм-каналу, покаже час. Але активне залучення спеціальних служб рф з метою «налякати кадирова» — дуже яскравий маркер того, що відбувається.

Нагадаємо, що «ФАКТИ» публікували інтерв’ю російського правозахисника, засновника проєкта Gulagu.net Володимира Осєчкіна: «Пригожин формує в ПВК „Вагнер“ бригади, які у годину „Ч“ будуть готові до рішучих дій усередині росії».

141

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram