пригожин, кадиров і суровікін, вочевидь, хотіли самостійно реорганізувати російське військове керівництво. Для одного з них, зокрема, це могло мати серйозні наслідки. Кажуть, що змови всередині російської еліти спонукали володимира путіна до переформатування військового керівництва росії. Так стверджує російський правозахисник Володимир Осєчкін, який раніше розповів про рекордні втрати серед ув’язнених вагнерівців, в інтерв'ю Telegram-каналу «Можем объяснить».

У січні президент росії володимир путін понизив у посаді сергія суровікіна, якого лише три місяці тому призначив командувати російським угрупуванням в Україні. Він передав його посаду валерію герасимову, а суровікіну довелося задовольнитися посадою заступника. Водночас путін заборонив лідеру групи найманців «Вагнер» євгену пригожину набирати нових рекрутів для своєї паралельної армії.

На думку Осєчкіна, це стало наслідком невдалої змови в кремлі: суровікін разом з лідером «Вагнера» пригожиним і президентом Чечні рамзаном кадировим намагалися самостійно реорганізувати російське військове керівництво. Вони сподівалися отримати більший контроль над військовими рішеннями: пригожин став би міністром оборони, а кадиров — главою Національної гвардії. Таким чином, трійця вивела б з-під удару чинного міністра оборони сергія шойгу. І пригожин, і кадиров в минулому різко критикували дії шойгу і закликали до більшої жорсткості у війні проти України.

Але, за словами Осєчкіна, реалізація плану провалилася через нерішучість змовників.

«Жоден з них не був готовий ризикнути власною посадою заради спільних планів», — сказав критик кремля.

Кажуть, що ФСБ дізналася про заплановану змову ще в жовтні — невдовзі після того, як суровікіна було призначено головнокомандувачем. Хоча путін залежить від того, чи залишиться кадиров лояльним до нього в Чечні, невдала змова може мати серйозні наслідки для лідера «Вагнера» пригожина. Цілком можливо, що він взагалі зникне зі сцени, підозрює Осєчкін. Він буквально говорив про «зачистку», яку пригожин може не пережити.

Відомий аналітичний центр «Інститут дослідження війни» вже цитував документ менш ніж тижневої давнини, який наказує російським ЗМІ більше не згадувати ім'я пригожина і не згадувати прямо про групу «Вагнер». Однак, чи є ці нові правила щодо висвітлення війни справжніми, остаточно перевірити неможливо.

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