Знімок зруйнованого будинку в Ірпені увійшов до трійки найкращих фотографій року на конкурсі Sony

Фотографія Саші Маслова зі зруйнованого рашистами Ірпеня увійшла до кращих знімків, які були відібрані організаторами престижного конкурсу Sony World Photography Awards 2023. Його переможці будуть офіційно оголошені 13 квітня. Проте, як повідомляє CNN, вже зараз зрозуміло, що робота Маслова отримає нагороду. Про неї говорять, як про одну з тих, що увійшли до трійки найкращих.

Конкурс Sony World Photography Awards користується заслуженою повагою і має 16-річну історію.

Минулого року на конкурс було надіслано понад 415 тисяч фотографій, які зробили як професійні фотографи, так і любителі. Це рекордна кількість знімків за всю історію проведення конкурсу.

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