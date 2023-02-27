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Українцям у Великобританії безплатно нададуть квитки на «Євробачення»

15:07 27 лютого 2023
сцена Євробачення

Українцям, які опинилися в Великобританії через російське вторгнення, нададуть квитки на конкурс «Євробачення», що пройде в травні у Ліверпулі. Уряд Великої Британії безкоштовно розподілить серед біженців, які тимчасово проживають в Об’єднаному Королівстві, близько 3000 квитків.

«Уряд погодився надати близько 3000 квитків українцям, які були змушені залишити свої домівки та проживають в Об’єднаному Королівстві. Вони зможуть відвідати один з концертів та допомогти відзначити перемогу гурту Kalush Orchestra на минулорічному пісенному конкурсі «Євробачення», — зазначають на сайті Міністерства культури Великобританії.

На проведення заходу Уряд виділить 10 млн фунтів на проведення заходу.

Нагадаємо, попри перемогу в «Євробаченні» українського гурту Kalush Orchestra, через війну конкурс перенесли до Великобританії. Але він пройде від імені України, за участі наших зірок та команди. Зокрема, ведучою шоу буде співачка Юлія Саніна, а Тимур Мірошниченко — коментуватиме події конкурсу.

«Це буде масштабно. Ми запланували потужну програму представлення України в Британії. А українці, які були змушені залишити свої домівки через російське вторгнення в Україну, зможуть відвідати один із концертів», — зазначив Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

Півфінали конкурсу відбудуться 9 і 11 травня, гранд фінал — 13 травня. Україну на конкурсі в Ліверпулі представить гурт TVORCHI. Хлопці автоматично потрапили до фіналу та мають обнадійливі прогнози букмекерів на перемогу.

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