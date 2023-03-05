ЗСУ завдали потужних ударів по районах зосередження особового складу та техніки окупантів, — Генштаб

Російська федерація основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Ворог й надалі порушує норми міжнародного гуманітарного права, продовжує завдавати ударів, здійснювати артилерійські обстріли цивільних об’єктів та будинків мирного населення, намагається знищити критичну інфраструктуру, повідомили у Генштабі.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник вів безрезультатні наступальні дії в районі населеного пункту Білогорівка Луганської області.

Противник не припиняє штурмів Бахмута та навколишніх населених пунктів. Здійснив артилерійські та мінометні обстріли в районах населених пунктів Залізнянське, Оріхово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Курдюмівка, Широка Балка, Дружба, Григорівка, Майорськ, Нью-Йорк.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках ворог здійснив безрезультатні наступальні дії в напрямку населених пунктів Красногорівка, Кам’янка, Сєверне, Побєда та Мар’їнка Донецької області. Обстрілів зазнали 18 населених пунктів.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде оборону, на окремих ділянках фронту намагається створити умови для переходу у наступ. Здійснив артилерійські обстріли понад 35 населених пунктів.

Авіація Сил оборони за добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. А підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 пункти управління противника.

У вищому військовому керівництві російської федерації назріває конфлікт через значні втрати та відсутність реальних досягнень на фронті.

У лютому поточного року путін присвоїв командувачу східним військовим округом Мурадову звання генерал-полковника за доповідь про «успіхи» 155-ї бригади морської піхоти на Вугледарському напрямку.

Зараз шойгу вимагає від генерала відпрацювати звання та взяти місто за будь-яку ціну. За наявною інформацією, керівництво бригади та військовослужбовці відмовляються знову йти у безглуздий наступ, у який їх відправляє безталанне керівництво — йти на штурм добре укріплених позицій ЗСУ без будь-якого забезпечення та підготовки.

Нагадаємо, у Міноборони України прогнозують найбільшу активність на фронті з настанням весни. Західні аналітики вважають, що вирішальним питанням у найближчі місяці буде: чи вдасться українцям відокремити південний фронт від східного. Це стало б важким ударом для росіян, адже тоді Крим опиниться під тиском.

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