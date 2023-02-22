Німецький політолог Карло Мазала відомий як затятий прихильник поставок зброї в Україну. Однак, за його власною заявою в інтерв'ю інформаційній агенції DPA, він не очікує, що війна закінчиться на полі бою. Натомість військовий експерт вважає, що президент росії володимир путін і президент України Володимир Зеленський врешті-решт підуть на переговори.

«На полі бою створюються умови для переговорів, — сказав Мазала в інтерв'ю DPA. — Незважаючи на указ Зеленського, який виключає переговори з Кремлем, останнє слово в цьому питанні ще не сказано. Військовим шляхом конфлікт не може бути вирішений у тому сенсі, що українська армія вижене останнього російського солдата з української території. Це не спрацює. Тому, якщо буде варіант мирного діалогу без російських передумов, Зеленський — це той, хто також сяде за стіл переговорів».

Однак, вважає він, вирішальним питанням у найближчі місяці буде те, чи вдасться українцям відокремити південний фронт від східного. Такий клин став би важким ударом для росіян, адже тоді Крим також опиниться під тиском.

«Якщо Крим впаде, це може повністю змінити російський розрахунок витрат і вигод. Це може навіть коштувати путіну голови», — каже Карло Мазала.

Нагадаємо промову презитента США Байдена у Варшаві: Жорстокість ніколи не придушить свободу вільних людей, росія ніколи не переможе Україну.

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