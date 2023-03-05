Майже тисяча окупантів, 12 артсистем та 9 «броньовиків»: у Генштабі назвали втрати ворога за добу

Розпочалася 375 доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом минулої доби противник завдав 6 ракетних та 24 авіаційних удари, здійснив понад 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема по цивільній інфраструктурі. Серед мирного населення є загиблі та поранені. При цьому загроза завдання російською федерацією ракетних ударів залишається високою по всій території України, констатують у Генеральному штабі ЗСУ.

В тимчасово окупованому місті Нова Каховка Херсонської області російські військові використовують цивільне населення в якості «живого щита». Зокрема, з метою збиття засобів ураження, які призначені для військових об’єктів ворога, окупаційні війська розміщують свої засоби ППО просто серед житлових кварталів міста.

російська окупаційна армія втрачає контроль на полі бою над так званими «козачими батальйонами». Зокрема, в районі Вугледара виконує завдання ворожий козачий батальйон «Степ/Тигр», командування якого вкрай незадоволене керівництвом збройних сил російської федерації та нехтує взаємодією з підрозділами російської окупаційної армії.

В той же час авіація Сил оборони за добу завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також 2 удари по зенітно-ракетних комплексах, 1 — по складу боєприпасів противника та 1 — по автомобільному мосту.

Також, наші захисники збили 4 розвідувальних і ударних БпЛА різних типів.

В результаті злагоджених дій наших бійців ворог за добу втратив 930 своїх військових, 5 танків, 9 бойових броньованих машин, 12 артилерійських систем, 5 оперативно-тактичних безпілотників та одну систему РСЗВ.

У коментарях українці миттю підрахували, що протягом доби наші захисники ліквідували цілу ворожу БТГ!

Нагадаємо, військове командування рф таки утилізувало під Авдіївкою мобілізованих з Іркутської області, які скаржилися путіну та своєму губернатору на свавілля «деенерівських» командирів, що змушують їх воювати «методами Жукова». Наразі відомо, що з усього 1439-го полку вижили тільки заарештований замполіт та кілька поранених.

Фото Генштабу ЗСУ



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