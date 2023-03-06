Найстрашніша залізнична катастрофа в історії Греції спровокувала масові заворушення в Афінах

У неділю, 5 березня, в Афінах пройшла акція протесту, яку спровокувала нещодавня залізнична катастрофа. Як уже повідомляли «ФАКТИ», близько опівночі 28 лютого між Афінами і Салоніками поблизу міста Лариса сталося лобове зіткнення пасажирського і товарного поїздів. За даними оператора Hellenic Train, у пасажирському потязі перебували щонайменше 350 осіб. Загинули 57 осіб.

Це найстрашніша залізнична катастрофа в історії Греції. Багато хто в країні вважає, що вина лежить на уряді. Влада виявилася нездатною модернізувати залізниці, що призвело до трагедії.

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс вранці 5 березня попросив вибачення у родичів жертв катастрофи. «Неприпустимо, щоб у Греції у 2023 році два потяги рухалися назустріч один одному однією і тією ж колією, і цього ніхто не помітив», — написав глава уряду у зверненні до нації у Facebook.

Але це не допомогло. Перед будівлею парламенту Греції того ж дня зібралося щонайменше 12 тисяч людей. Вони випустили в небо сотні чорних повітряних кульок у пам'ять про жертв катастрофи.

Поліція намагалася перешкодити проведенню акції. Демонстранти почали підпалювати сміттєві баки. У поліцейських полетіли пляшки із запальною сумішшю. Правоохоронці відповіли сльозогінним газом і світлошумовими гранатами.

Поки що слідство покладає провину за зіткнення поїздів на начальника станції Лариси. Він перебуває під арештом. 59-річний обвинувачений у вбивстві з необережності визнав, що не зміг розвести поїзди по різних коліях.

Нагадаємо, що в Іспанії зіткнулися вантажний і пасажирський потяги — понад 150 постраждалих.

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