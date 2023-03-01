Жахлива залізнична катастрофа у Греції: зіткнулися два потяги, відомо про 32 загиблих

Вранці у середу, 1 березня, на півночі Греції пасажирський потяг зіштовхнувся з вантажним. Щонайменше 32 людини загинули, дуже багато отримали поранення.

Про це повідомляє Associated Press.

За даними представників пожежної служби, загинуло щонайменше 32 людей, а 85 отримали поранення, з них 25 перебувають у тяжкому стані.

«Процес евакуації продовжується і здійснюється в дуже складних умовах через серйозність зіткнення двох поїздів», — заявив представник пожежної служби Василіс Вартакояніс.

Внаслідок зіткнення кілька вагонів відійшли від рейок, а в трьох почалося загоряння. За даними залізничного оператора Hellenic Train, в пасажирському потязі знаходилось 350 людей.

Місцевий губернатор Фессалії Костас Агорастос прокоментував трагедію, назвавши цю ніч «жахливою». У прямому ефірі ERT чиновник повідомив, що внаслідок зіткнення вагони 1 та 2 повністю зруйновані.

Нагадаємо, на початку лютого у Туреччині перекинувся автобус з пасажирами, злетівши з дороги. Внаслідок аварії щонайменше 8 осіб загинули, десятки отримали поранення.

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