В Іспанії зіткнулися вантажний та пасажирський потяги: понад 150 постраждалих

На північному сході Іспанії зіткнулися два потяги, один із яких пасажирський. Внаслідок аварії понад 150 людей отримали поранення.



Про це пише Mirror.

Аварія сталася у середу на станції поблизу Барселони. Серед постраждалих близько 150 людей отримали легкі ушкодження, стан 5 людей важчий. Постраждалі мають травми шийного відділу хребта, а також травми ніг та рук. На даний момент троє людей переведені в різні медичні центри.



Як повідомляє залізничний оператор Renfe, зважаючи на все, один з поїздів, який їхав у напрямку Барселони, стояв на станції в момент зіткнення, а інший їхав на низькій швидкості, що дозволило уникнути більшого масштабу аварії.



Наразі на місце подій виїхало до 18 підрозділів рятувальників, також працюють сім підрозділів пожежників та каталонської поліції. Порушено рух на лініях R4, R7 та R12, які перервали своє обслуговування в обох напрямках руху.



Медичні служби скоординували пасажирів так, щоб усі, хто цього потребує, могли отримати допомогу, тому утворилися довгі черги людей, які чекають на отримання медичної допомоги та ковдр через низькі температури.



Причини аварії з'ясовуються.



Нагадаємо, раніше на Харківщині сталася катастрофа на залізниці — з рейок зійшли кілька вагонів вантажного поїзда. Обійшлося без жертв.



Як писали «ФАКТИ», наприкінці жовтня в Індії сталася страшна трагедія — обрушився міст з людьми. Декілька десятків людей загинули та кілька десятків отримали поранення.

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