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Здоров'я та медицина

Використовуй те, що є під рукою: три простих способи позбутися нежиті без медикаментів

14:47 6 березня 2023
Мед, сіль та цибуля

Лимон та хрон називають дієвими профілактичними протизастудними засобами. Також корисними продуктами у боротьбі із застудними захворюваннями є мед та цибуля. Їх, зокрема, можна використовувати, аби позбутися нежиті.

Три прості способи наводить «Блог про здоров`я».

Мед

Просочити медом два жгутика, зроблені з бинту, та вставити їх у ніс на глибину приблизно 3−4 см. Можна також зробити медові краплі для носу: розвести мед теплою водою у співвідношенні 1:2 і закапувати по 5−8 крапель у кожну ніздрю 3−4 рази на день.

Сіль

Розвести 1 чайну ложку солі у склянці води і по черзі вдихати сольовий розчин ніздрями. Ефект відчуватиметься вже наступного дня.

Цибуля

3 ст. ложки кашки цибулі залити 2 ст. ложками теплої води, що кипыла. Додати 1 ч. ложку меду, розмішати, настояти годину, процідити. Закапувати в ніс 4−5 разів на день по 4−6 крапель.

А куркума допоможе позбавитися закладення носу, кашлю та мокротиння. Розчин готують зі склянки теплої води, половинки чайної ложки солі та чайної ложки куркуми.

Фото Pixabay

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