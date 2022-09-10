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Здоров'я та медицина

«Трохи лимону та хрону — і застуда оминатиме вас»: як приготувати цілющий настій

21:52 10 вересня 2022
хрін

Хрін — не тільки незамінна пікантна добавка до багатьох страв, а й добрий лікар та помічник при найрізноманітніших хворобах. Він гарно зарекомендував себе при хронічному гаймориті та застуді. Як правильно приготувати цілющі ліки, розповів Микола Кошовий з Вінниччини, який вже десятиліттями оминає аптеки та лікується травами.

«Очищений і промитий корінчик хрону потрібно натерти, покласти до склянки, щоб вона була наповнена на одну третину, і долити свіжовичавленого соку лимона так, щоб стала повною посудина, — пояснює Микола Кошовий. - Усе це ретельно перемішати та вживати по пів чайної ложечки через 20 хвилин після їди.

А ще я щороку роблю протизастудний засіб. Узяти рівними частинами тертий хрін і змелений м'якуш лимона, ретельно перемішати та споживати по половині чайної ложечки двічі на день для профілактики застуди, кашлю, нежитю та ангіни.

Також один-два корінці хрону кидайте у відро з водою. Завдяки цьому вода набуває цілющих властивостей, активно виводить з організму солі сечової кислоти і надлишок рідини. Тому її щоденне пиття знімає набряки на ногах і робить суглоби рухливішими".

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