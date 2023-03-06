Кабмін призначив нового директора НАБУ: що відомо про Семена Кривоноса

Минуло трохи менше року після завершення повноважень керівника НАБУ Артема Ситника, як антикорупційне бюро отримало нового директора — ним став Семен Кривонос, керівник Державної інспекції архітектури та містобудування.

Як пише «Ліга», його кандидатуру уряд підтримав практично одноголосно. Не голосував лише віце-прем'єр-міністр із відновлення України — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, у якого виник конфлікт інтересів через «тісні ділові відносини» з Кривоносом.

Про Семена Кривоноса відомо, що він народився у Маріуполі, закінчив Національний аграрний університет за спеціальністю «Агрономія», Національну академію державного управління при президентові України за спеціальністю «Державне управління» та отримав кваліфікацію магістра державного управління, а також Національний університет біоресурсів та природокористування за фахом «Правознавство», отримавши кваліфікацію спеціаліста права.

У різні роки він обіймав посади у Голосіївській районній державній адміністрації Києва, Обухівському міськрайонному управлінні юстиції, Головному управлінні юстиції у Київській області. Також працював в Одесі, зокрема й першим заступником начальника Одеської митниці ДФС. У 2016 році виграв конкурс на посаду директора Одеського територіального управління НАБУ, проте відмовився від неї та повернувся працювати до митниці. З 2021 року обіймав посаду голови Державної інспекції архітектури та містобудування України (ДІАМ), створеної після ліквідації Державної архітектурно-будівельної інспекції.

Нагадаємо, що кілька днів тому конкурсна комісія визначила трьох кандидатів: окрім Кривоноса до «трійки лідерів» увійшли начальник четвертого слідчого відділу Територіального управління Держбюро розслідувань у Хмельницькому Сергій Гуп'як та керівник управління внутрішнього контролю НАБУ Роман Осипчук.

Як пише «УП», прем'єр-міністр Денис Шмигаль запропонував призначити двох інших кандидатів заступниками директора НАБУ. Видання нагадує, що новий директор НАБУ фігурував в історії, пов'язаній із хабарем, який розслідувала СБУ у 2014 році. Йшлося про неправомірну вигоду у розмірі 120 тисяч доларів за виділення земельної ділянки.

Сам Кривонос пояснював, що версія слідства не підтвердилася, а в Офісі генпрокурора інформували, що справу було закрито через відсутність факту злочину. Пізніше журналіст Дмитро Гнап готував публікацію про невнесення до декларації Кривоноса квартири — вартістю, несумірною з його тодішнім заробітком, та про початок розслідування щодо можливого хабарництва.

Нагадаємо, що раніше Кабмін погодив кандидатуру генерал-лейтенанта, Героя України Олександра Павлюка на посаду першого заступника міністра оборони.

Фото із сайту ГІАГ

351

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram