Кабмін призначив Резнікову першого заступника: хто такий Олександр Павлюк

У вівторок, 14 лютого, міністр оборони України Олексій Резніков, який наразі залишається керівником оборонної офіції, повідомляв, що його новим першим заступником може стати Герой України, генерал-лейтенант ЗСУ Олександр Павлюк.

«Генерал Павлюк досконало знає проблематику сучасної війни та потреби нашої армії, має необхідні лідерські та управлінські якості. Буде ще більше синергії у взаємодії з Генеральним штабом», — писав Резніков у соцмережах.

І Кабмін погодив кандидатуру. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, який також розповів й про призначення п'яти нових заступників міністра внутрішніх справ.

Олександр Павлюк був командувачем Об'єднаних сил (з 28 липня 2021 року до 15 березня 2022), з березня по травень 2022 року — очільником Київської ОВА, займався організацією оборони та забезпечення столиці України. Попередня посада — заступник командувача Сухопутними військами ЗСУ. «Золоту Зірку» Героя України він отримав у березні минулого року.

Також Резніков запрошував на посади своїх заступників ще двох кандидатів: з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації — відомого волонтера Віталія Дейнегу та колишнього амбасадора України в Канаді Андрія Шевченка. Наразі про те, чи були вони затверджені, не повідомляється.

Вже колишні перший замміністра оборони генерал-полковник Іван Руснак та заступник міністра оборони з питань цифрового розвитку Олег Гайдук залишаються у команді та будуть залучені до роботи в якості радників міністра.

Нагадаємо, що у січні Кабмін звільнив заступника міністра оборони України В'ячеслава Шаповалова. Це сталося після гучного скандалу із закупівлями харчів для армії

Фото з Вікіпедиї

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