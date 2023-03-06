38.43 / 39.17 40.44 / 41.30
Київ: 0
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Почалась паніка: завод у білорусі після вибухів на аеродромі купує систему нагляду за безпілотниками

21:00 6 березня 2023
Мозирський нафтопереробний завод

Після атаки на російський літак у Мачулищах Мозирський нафтоперероблювальний завод вирішив закупити систему спостереження за безпілотниками. Мета закупівлі системи — моніторинг польотів БПЛА, що «загрожують безперервності технологічних процесів» на підприємстві, повідомляє телеграм-канал «Флагшток».

За умовами держзакупівлі НПЗ готовий віддати 1 700 000 рублів (близько 600 000 $) за систему, яка зможе знаходити безпілотники за допомогою оптичних, лазерних, радіолокаційних технологій. Система також має вміти знаходити місце розташування пульта БПЛА. Однак не пояснюється, що планується робити з виявленими безпілотниками.

Нагадаємо, що 26 лютого на військовому аеродромі в Мачулищах пролунали кілька вибухів. Невдовзі стало відомо про атаку дрона на російський військовий літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління А-50. Днями борт вилетів з білорусі і нині знаходиться на ремонті на Таганрозькому авіаційному науково-технічному комплексі імені Г. М. Берієва.

55

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Розстріл полоненого бійця ВСУ

Розстріляли за «Слава Україні!»: мережу сколихнуло відео із вбивством окупантами українського полоненого

Гороскоп

Ракам не варто влазити в борги, а Левам треба пам'ятати, що щастя — не в грошах: фінансовий гороскоп на 6 — 12 березня 2023 року

Гривні

Українці отримуватимуть «меценатські» доплати до пенсії, але велику частину суми утримають

огірки

Алла Пугачова завжди подає цю «спокусливу» закуску: таких «привабливих» огірків ви ще точно не куштували

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту