Почалась паніка: завод у білорусі після вибухів на аеродромі купує систему нагляду за безпілотниками

Після атаки на російський літак у Мачулищах Мозирський нафтоперероблювальний завод вирішив закупити систему спостереження за безпілотниками. Мета закупівлі системи — моніторинг польотів БПЛА, що «загрожують безперервності технологічних процесів» на підприємстві, повідомляє телеграм-канал «Флагшток».

За умовами держзакупівлі НПЗ готовий віддати 1 700 000 рублів (близько 600 000 $) за систему, яка зможе знаходити безпілотники за допомогою оптичних, лазерних, радіолокаційних технологій. Система також має вміти знаходити місце розташування пульта БПЛА. Однак не пояснюється, що планується робити з виявленими безпілотниками.

Нагадаємо, що 26 лютого на військовому аеродромі в Мачулищах пролунали кілька вибухів. Невдовзі стало відомо про атаку дрона на російський військовий літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління А-50. Днями борт вилетів з білорусі і нині знаходиться на ремонті на Таганрозькому авіаційному науково-технічному комплексі імені Г. М. Берієва.

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