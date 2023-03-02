У мережі з'явилося відео атаки дрону на аеродром «Мачулищі» під Мінськом

У мережі з'явилося відео нещодавньої атаки на аеродром «Мачулищі». Учасниками плану «Перамога» при здійсненні акції використано два дрони виробництва компанії DJI, переобладнані в дрони-камкадзе кустарним способом. Кожен дрон ніс заряд 200 грамів вибухової речовини в тротиловому еквіваленті. Як вражаючий елемент використані металеві кулі з приблизною кількістю 200 шт на кожен, повідомляє BYPOL.

У ході атаки було пошкоджено літак-навідник. За інформацією "Беларускі Гаюн", літак ДРЛО А-50У ВКС РФ (RF-50608) вже вилетів з Білорусі до росії.

Борт вирушив на 325-й Авіаційний ремонтний завод, що знаходиться в Таганрозі. Саме ВАТ «325 АРЗ» є підприємством, яке займається ремонтом агрегатів літаків А-50.

Як писали «ФАКТИ», 26 лютого в Білорусі на аеродромі «Мачулищі», який відданий у розпорядження армії рф, пролунали вибухи. Аеродром розташований за 12 км від Мінська. Внаслідок двох вибухів було пошкоджено російський літак та снігоприбиральну техніку.

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