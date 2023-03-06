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Король Чарльз ІІІ прибуде до Німеччини з державним візитом, — ЗМІ

22:00 6 березня 2023
Король Чарльз III

Британський король Чарльз III і його дружина Камілла прибудуть до Німеччини наприкінці місяця з першим державним візитом. Королівське подружжя перебуватиме в Берліні, Бранденбурзі та Гамбурзі з 29 по 31 березня, повідомило в п'ятницю, 3 березня, в Берліні відомство федерального президента, пише t-online.

«Цей перший візит підкреслює тісну і теплу дружбу між нашими країнами і нашими громадянами, — сказав у відеозверненні Федеральний президент Франк-Вальтер Штайнмаєр. — Це буде перша закордонна поїздка короля Чарльза».

Король Англії також виступить з промовою в Бундестазі.

«Я дуже рада, що британський король Чарльз III виступить у Бундестазі, — сказала Deutsche Presse-Agentur Катя Маст, перший парламентський секретар парламентської фракції СДПН. — Німецько-британська дружба має особливе значення для Європи і світу, особливо після Brexit і в часи імперіалістичної агресивної війни путіна в Україні, яка суперечить міжнародному праву».

Це буде перший візит Чарльза до Німеччини в якості короля. Попередній візит Чарльза та його дружини Камілли відбувся кілька років тому. У 2019 році подружжя відвідало Берлін, Мюнхен та Лейпциг. Однак тоді Чарльз ще був принцом, а його мати, королева Єлизавета II, була жива. Єлизавета, яка померла 8 вересня 2022 року, востаннє відвідувала Німеччину у 2015 році.

Перед візитом до Німеччини Чарльз хоче зустрітися з президентом Еммануелем Макроном у Франції. Французька газета Le Parisien повідомила в січні, що Чарльз вже отримав запрошення від Макрона під час похоронної служби королеви.

Нагадаємо, Чарльз ІІІ несподівано з'явився у таборі українських військових у Британії.

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