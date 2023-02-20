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З посмішкою та у краватці: Чарльз ІІІ несподівано з'явився у таборі українських військових у Британії (відео)

16:49 20 лютого 2023
Чарльз ІІІ у таборі українських військових у Британії

У понеділок, 20 лютого, коли в Україну здійснив візит президент США Джо Байден, король Великобританії Чарльз III побував у тренувальному таборі у Вілтширі, де проходять навчання українські воїни. Його Величність був радий зустрітися з ними та поговорити, повідомляє пресслужба Букінгемського палацу.

74-річний монарх був у цивільному — пісочного кольору штани, темно-зелена куртка з накладними кишенями, блакитна сорочка та краватка. Чарльз вважав за краще не одягати головний убір, незважаючи на досить прохолодний ранок.

Чарльз III побував у тренувальному таборі у Вілтширі, де проходять навчання українські воїни

На початку зустрічі король широко посміхався і тиснув українцям руки. Потім на його обличчі з'явився сумний вираз, бо військові почали розповідати про те, що зараз відбувається в Україні. Чарльз висловив їм співчуття та особисту підтримку.

Британський король уже неодноразово публічно говорив про те, що цілком підтримує український народ. Нещодавно він прийняв у Лондоні президента України Володимира Зеленського, який здійснив перший візит до Європи з початку війни.

Чарльз також поговорив із британськими офіцерами, які навчають українських військовослужбовців. Зокрема, майор Тоні Харріс розповів королеві, як відбувається підготовка українців. Він повідомив, що курс розрахований на п'ять тижнів інтенсивного навчання та тренувань. Після цього українці одразу ж вирушають на батьківщину та на передову.

Раніше глава МЗС Великобританії Джеймс Клеверлі заявив, що озброєння Києва є єдиним шляхом до миру.

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