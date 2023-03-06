14-річну українку знайдено мертвою у Великій Британії: поліція вважає її смерть загадковою

Поліція двох британських графств Девон та Корнуолл розслідує загадкову смерть 14-річної української дівчинки. Увечері 4 березня екстрена служба Девону прийняла дзвінок про зникнення підлітка. Почалися пошуки, у яких брала участь зокрема берегова охорона. Також було залучено вертоліт.

За кілька годин на пустельному пляжі в містечку Дауліш було знайдено дівчинку в непритомному стані. Її негайно доставили вертольотом до лікарні Royal Devon and Exeter Hospital. На жаль, українка померла, не приходячи до тями.

Інспектор поліції Девону Бекі Девіс повідомила пресу, що наразі смерть дівчинки належить до категорії незрозумілих. Поліція намагається якнайбільше дізнатися про її оточення, знайомих. Посольство України у Великій Британії повідомлено.

Міністерство внутрішніх справ Великобританії поки що не коментує цей випадок.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про загадкову смерть двох наших співвітчизників у США та подробиці жахливого вбивства українки в Італії.

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