В Чехії готуються ускладнити реєстрацію українських автомобілів: про що йдеться

В Чехії, президентом якої обрали колишнього генерала НАТО, готують посилену процедуру реєстрації українських транспортних засобів. Це робиться з метою належного страхування від ДТП, простішого відшкодування збитків, а також задля… оцінки майнового стану біженців.

В Міністерстві транспорту країни підтвердили, що підготовка системи реєстрації автомобілів українців обговорюється, і її планують запровадити вже цього року, пише чеський інформаційний сайт.

Наразі обов’язок реєструвати український автомобіль діє, якщо він перебуває в експлуатації в країні понад півроку. Але це стосується лише українців, які отримали притулок або постійне місце проживання. Переважна більшість українців, які рятуються від війни росії проти України в Чехії, мають статус тимчасового захисту, який біженці можуть продовжити. У цьому випадку автомобіль розглядається як транспортний засіб у міжнародному сполученні, і не потребує регулярного технічного огляду.

Кермувати автомобілями в Чехії українці можуть зі своїми національними водійськими правами (умовою є відсутність посвідки на проживання, старшої одного року).

За оцінками Чеської канцелярії страховиків (ČKP), зараз у Чехії налічується приблизно 34 тисячі застрахованих і 4 тисячі незастрахованих автомобілів з України, які застрахувати в чеських страхових компаніях законодавчо неможливо.

«Тому, якщо незастрахований український автомобіль завдасть збитків у Чехії, то вони відшкодуються з боку ČKP, а компенсація від українських автомобілістів не вимагається. Ця допомога діє протягом шести місяців після виїзду з території України», — повідомила речниця ČKP Вероніка Пілкова.

Довідково: за даними Міністерства внутрішніх справ Чехії, тимчасовий захист в країні отримали майже 500 тисяч біженців з України і станом на кінець минулого року приблизно 20% частина з них уже повернулася додому з Чехії. Точніші дані про те, скільки насправді біженців перебувають у Чехії, дозволить механізм продовження захисту. Станом на 20 лютого для продовження зареєструвалися 230 тисяч біженців. Своєю чергою чеський уряд схвалив можливість продовження тимчасового захисту до кінця березня 2024 року.

Нагадаємо, раніше у Латвії прийняли закон, за яким транспортні засоби, конфісковані у водіїв, які перебували у стані алкогольного сп'яніння, будуть передані Україні і підуть найбільш нужденним сім'ям.

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