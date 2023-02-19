Латвія вилучатиме авто у п’яних водіїв і передаватиме нужденним українцям

Транспортні засоби, конфісковані у водіїв у Латвії, які перебувають у стані алкогольного сп'яніння, будуть передані Україні і підуть найбільш нужденним сім'ям. Латвійський парламент, який раніше прийняв рішення не надаватиме притулку російським біженцям, які рятуються від мобілізації, вніс зміни до закону про підтримку цивільного населення України, пише biznes.wprost.pl.

Рішення про передачу конфіскованих транспортних засобів Україні ухвалюватиме латвійський уряд у кожному конкретному випадку. Як повідомляє «Rzeczpospolita», процес передачі автомобілів відбуватиметься через організацію, яка співпрацює з українським урядом і приймає відповідні прохання про допомогу.

«Наразі ми можемо використовувати конфісковані у нетверезих водіїв транспортні засоби, продаючи їх, передаючи на утилізацію або розбираючи на запчастини. Однак ми бачимо, що в нинішніх умовах вони стали б корисною підтримкою для народу України», — зазначив Раймондс Бергманіс, голова Комітету з питань оборони, внутрішніх справ і запобігання корупції латвійського парламенту, який відповідав за розробку законопроєкту.

Наприкінці минулого року в Латвії був прийнятий закон, що передбачає кримінальну відповідальність за керування автомобілем, якщо концентрація алкоголю в організмі водія перевищує 1,5 проміле. Ця ж ініціатива дозволила конфісковувати автомобілі у нетверезих водіїв. Автомобілі зберігаються на автостоянках Державного агентства постачання, після чого виставляються, зокрема, на аукціон.

Раніше «ФАКТИ» пояснювали, як біженцям з України отримати постійну прописку у Фінляндії.

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