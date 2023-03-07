Названо Топ-10 найкращих автомобілів світу за версією Consumer Reports

Поки українці визначають найгірші машини сучасності, авторитетний журнал Consumer Reports пішов іншим шляхом і назвав найкращі автомобілі 2023 року.

У новому списку видання вперше переважають гібриди, а не чисті електромобілі, і що цікаво, 40% топ-листа зайняли японські бренди.



У топ-10 найкращих авто увійшли три японські моделі Toyota, і дві з них розташувалися на першому та другому місцях — це Toyota Corolla Hybrid та Toyota Corolla Cross. Третє місце дісталося Subaru Forester — автомобілю з бензиновим двигуном. Ford Maverick Hybrid та Toyota Camry Hybrid замикають п'ятірку найпопулярніших машин.

Ось так виглядає повний перелік:

Toyota Corolla Hybrid

Toyota Corolla Cross

Subaru Forester

Ford Maverick Hybrid

Toyota Camry Hybrid

Nissan Leaf

Hyundai Santa Fe Hybrid

Kia Telluride

Lexus NX350h Hybrid

Tesla Model 3.

Таким чином, 7 із 10 моделей повністю або частково електрифіковані. Торік ситуація була майже протилежною: чотири електромобілі та шість авто з двигунами внутрішнього згорання (ДВС). Суто електричних авто у списку поки що лише два, причому обидва розмістилися на останніх місцях. Але дивлячись на зростаючі тренди боротьби з СО2, цілком можливо, що до 2024 року в списку зовсім не залишиться моделей з двигуном внутрішнього згоряння.

Нагадаємо, що наприкінці лютого Рада ухвалила закон, за яким з вулиць українських міст мають поступово зникнути автобуси з бензиновими та дизельними двигунами.

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