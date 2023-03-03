Можливі проблеми: складено рейтинг найненадійніших сучасних автомобілів

Іноді автомобільні бренди вимушені відкликати поставлені на ринок авто — це робиться, коли виробники виявляють певні дефекти у вузлах і деталях.

Як повідомляє ресурс Твоя машина з посиланням на європейський портал car-recalls.eu, серед 30 найвідоміших автомобільних брендів, які найчастіше вдаються до відкликання своїх автомобілів, лідирує компанія Mercedes-Benz — вона влаштуваа 39 відзивних компаній. Найбільше проблем було з S-класом останнього покоління (6 відзивних кампаній). Більше ніж 1 мільйон C-Class, E-Class, G-Class, S-Class, Vito, V-Class, CLS, GLC, GLE та GLS, вироблених з 2017 по 2021 рік, були відкликані, щоб усунути можливу пожежу в моторному відсіку. А ще близько мільйона моделей ML-Class, GL-Class та R-Class 2004−2015 р.в. відкликали через проблеми з гальмами. Проблеми виникали і в моделі Sprinter — із задніми стоп-сигналами.

На другому місці опинився бренд Peugeot — 15 відкликань. Моделі 308, 2008, 208, 3008 та 5008 відкликали через проблеми з програмним забезпеченням щодо викидів, а у моделі 301 було виявлено проблеми з карданом. Також кілька різних дефектів, серед яких проблеми з паливною системою, задніми гальмами та заднім склом, було «діагностовано» в моделі Expert.

Третє місце посів бренд Volkswagen — 14 відкликань. Проблеми знайшлися у моделі Polo (подушки безпеки та панорамний люк), а також моделях T-Roc, Passat, Golf, Crafter, Fox, Caddy та Arteon.

Нагадаємо, раніше було названо найнадійніші автомобілі з довговічними двигунами та мінімумом поломок.

Фото motorcar.com.ua/

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