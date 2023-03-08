Найкращим жінкам у світі: найкрасивіші листівки та привітання з 8 Березня

В Україні триває дискусія про те, чи вважати Міжнародний жіночий день 8 березня святковим чи це — пережиток радянського минулого. До речі, під час недавнього опитування в «Дії» більшість українців (понад два мільйони), які взяли участь у голосуванні, проголосували за те, щоб цей день залишався вихідним днем.

Як би там не було, вітаємо всіх представниць прекрасної половини людства із цим весняним днем. Нехай у ваших домівках завжди панує тепло та затишок, а близькі та рідні завжди будуть поруч.

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Фото vitannya.in.ua

Зі святом весни і любові!

Жіночої ніжності і тепла…

Щоб усмішка на обличчі цвіла, І втіха звучала у кожному слові —

На 8 березня, в день чудовий

Щоб ти щаслива й кохана була!

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Фото klike.net

В це чудове жіноче свято хочеться побажати лише позитивних емоцій, безмежного щастя та міцного здоров'я. Нехай негаразди обходять стороною, а кожен день буде приводом для нової радості.

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Фото pinterest.com

Вітаю з днем жіночності й краси,

Бажаю завжди пахнути й цвісти.

Хай молодість горить в очах вогнем,

І красивішою ставати з кожним днем.

Бажаю ніжності, турботи і тепла,

Кохала щоб, коханою була.

Щоб щастя твій наповнювало дім,

Любов, достаток й мир жили у нім!



Фото klike.net

Милі дами, вітаємо вас зі святом весни та краси — 8 Березня! Залишайтеся такими ж променистими та чарівними жінками, справжніми еталонами краси та чарівності. Будьте щасливі і вдома, і на роботі, благополуччя та сімейного затишку вам, успіху у всіх починаннях. Здоров'я та душевної рівноваги, усмішок та сонячних днів від щирого серця бажаємо ми вам!

Нагадаємо, що у Верховній Раді зареєстрували проект закону, яким пропонується змінити календар святкових днів в Україні. Зокрема, скасувати 8 березня, а 9 березня відзначати Шевченківський день.

Фото Pixabay

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