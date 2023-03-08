Найкращим жінкам у світі: найкрасивіші листівки та привітання з 8 Березня
В Україні триває дискусія про те, чи вважати Міжнародний жіночий день 8 березня святковим чи це — пережиток радянського минулого. До речі, під час недавнього опитування в «Дії» більшість українців (понад два мільйони), які взяли участь у голосуванні, проголосували за те, щоб цей день залишався вихідним днем.
Як би там не було, вітаємо всіх представниць прекрасної половини людства із цим весняним днем. Нехай у ваших домівках завжди панує тепло та затишок, а близькі та рідні завжди будуть поруч.
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Зі святом весни і любові!
Жіночої ніжності і тепла…
Щоб усмішка на обличчі цвіла, І втіха звучала у кожному слові —
На 8 березня, в день чудовий
Щоб ти щаслива й кохана була!
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В це чудове жіноче свято хочеться побажати лише позитивних емоцій, безмежного щастя та міцного здоров'я. Нехай негаразди обходять стороною, а кожен день буде приводом для нової радості.
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Вітаю з днем жіночності й краси,
Бажаю завжди пахнути й цвісти.
Хай молодість горить в очах вогнем,
І красивішою ставати з кожним днем.
Бажаю ніжності, турботи і тепла,
Кохала щоб, коханою була.
Щоб щастя твій наповнювало дім,
Любов, достаток й мир жили у нім!
Милі дами, вітаємо вас зі святом весни та краси — 8 Березня! Залишайтеся такими ж променистими та чарівними жінками, справжніми еталонами краси та чарівності. Будьте щасливі і вдома, і на роботі, благополуччя та сімейного затишку вам, успіху у всіх починаннях. Здоров'я та душевної рівноваги, усмішок та сонячних днів від щирого серця бажаємо ми вам!
Нагадаємо, що у Верховній Раді зареєстрували проект закону, яким пропонується змінити календар святкових днів в Україні. Зокрема, скасувати 8 березня, а 9 березня відзначати Шевченківський день.
Фото Pixabay400
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