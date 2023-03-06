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Суспільство та люди

Українці хочуть, щоб 8 Березня залишилося вихідним днем: несподівані результати голосування у «Дії»

12:02 6 березня 2023
8 Березня

В Україні, де народні депутати хочуть зробити 8 березня робочим днем, більшість українців хоче, щоб цей день залишився вихідним днем. Це випливає із голосування в «Дії». Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

«Понад 2,1 млн українців взяли участь в опитуванні про 8 березня в Дії. Неймовірний результат. Наш рекорд. Більшість проголосувала за те, щоб залишити 8 березня вихідним — 1,3 млн+ голосів. Вдячний усім, хто голосує і допомагає нам будувати електронну демократію. Робимо все, щоб держава враховувала думку кожного українця. До речі, долучайтеся до дерусифікації назви Південно-Західної залізниці. Вибирайте нову назву в Дії, якщо ще не встигли цього зробити», — написав він.

Як писали «ФАКТИ», на час дії воєнного стану в Україні скасували додаткові вихідні дні.

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