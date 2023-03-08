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Спорт

Колишній гравець НБА отримав значний тюремний термін за вбивство

9:44 8 березня 2023
Кіт Епплінг

Колишнього розігрувача клубу НБА «Орландо Меджик» Кіта Епплінга засуджено до тюремного ув'язнення, термін якого може становити від 18 до 40 років, за вбивство літнього родича дружини, повідомляє AP News.

Ексбаскетболіста заарештували ще у травні 2021 року після скоєння злочину. Як виявилося, Епплінг застрелив 66-річного чоловіка внаслідок конфлікту. Кіт визнав провину у лютому цього року, пізніше він захотів відкликати це зізнання, але суддя відмовив.

Кіт Епплінг у залі суду

Повідомляється, що 31-річний Епплінг раніше вже мав проблеми із законом. Зокрема, 2017 року його було засуджено за приховане носіння зброї та опір поліцейському, а 2020-го він отримав умовний термін за торгівлю забороненими речовинами.

Додамо, що Кіт Епплінг зіграв п'ять офіційних матчів у НБА за «Орландо Меджік» у 2016 році, після чого поїхав підкорювати чемпіонати Домінікани та Мексики.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що зірка НБА голим розмахував пістолетом у стриптиз-клубі.

Фото АР, MLive.com

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