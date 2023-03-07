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Спорт

Зірка НБА голим розмахував пістолетом у стриптиз-клубі: відео потрапило до мережі

14:55 7 березня 2023
Джа Морант

У гучний скандал потрапив лідер клубу Національної баскетбольної асоціації (НБА) «Мемфіс Гриззліс» Джа Морант.

У мережі з'явилося відео, як баскетболіст, перебуваючи у стриптиз-клубі, у напівоголеному вигляді розмахує пістолетом перед камерою.

Після публічного розголосу Джа виступив із вибаченнями. «Я беру на себе повну відповідальність за свої дії. Я перепрошую у своєї сім'ї, товаришів по команді, тренерів, уболівальників, партнерів, міста Мемфіса та всієї організації „Гриззліс“ за те, що підвів вас. Я збираюся взяти відпустку, звернутися за допомогою та навчитися краще справлятися зі стресом та своїм самопочуттям загалом», — сказав Морант під час прямого ефіру на своїй сторінці в Instagram.

У НБА відреагували на цей інцидент, дискваліфікувавши гравця на дві гри. Також поліція з'ясовує, за яких обставин було записано дане відео та чи порушив спортсмен закон, адже у штаті Колорадо можна носити зброю, але не в стані алкогольного сп'яніння.

Це вже не перший випадок, коли 23-річний Морант потрапляє у неприємну історію зі зброєю. Якось Джа обіграв підлітка у вуличний баскетбол, після чого наставив на того пістолет — тоді ситуацію вдалося зам'яти.

Додамо, що цього сезону Морант провів за «Мемфіс» 53 матчі в рамках регулярного чемпіонату НБА, набираючи в середньому 27,1 очок та роблячи 8,2 результативні передачі за гру.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легендарний чемпіон світу Маріо Чіполіні погрожував пістолетом колишній дружині за надто коротку спідницю та отримав три роки в'язниці.

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