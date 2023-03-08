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Політика

«Законопроєкт про реформу містобудування № 5655 реалізує антикорупційну стратегію», — голова НАЗК Новіков

12:17 8 березня 2023
голова НАЗК Новіков

Цифровізація дозвільної системи у сфері будівництва є частиною антикорупційної стратегії, прийнятої парламентом. Про це, говорячи про реформування сфери містобудування (проєкт закону № 5655), повідомив голова НАЗК Олександр Новіков.

«Її (цифровізацію. — Ред.) підтримали усі стейкхолдери у сфері містобудування. Тобто цей закон реалізує антикорупційну стратегію», — сказав Олександр Новіков.

Він також зазначив, що позиція НАЗК щодо проєкту № 5655 завжди залишалась незмінною.

«У 2021 році ми провели його антикорупційну експертизу, вказали на велику кількість корупційних ризиків і дали рекомендації щодо їх усунення. До другого читання всі ризики, щодо яких ми проводили антикорупційну експертизу у 2021 році, були усунуті», — наголосив голова НАЗК Новіков.

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт № 5655, який системно змінить «правила гри» у сфері містобудування.

У Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури та Міністерство цифрової трансформації виступили з підтримкою законодавчої ініціативи щодо реформи містобудування — законопроєкту № 5655. За словами Олександра Кубракова, віце-премʼєра з відбудови України, цифровізація процесів у галузі будівництва дорівнює антикорупційності.

Фото УНІАН

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