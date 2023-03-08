38.17 / 38.89 40.07 / 40.95
Київ: +5
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Машу Полякову захейтили в мережі після фото з Парижа: що розлютило фоловерів «зіркової» доньки

16:02 8 березня 2023
Маша Полякова

Дочка відомої співачки Олі Полякової Марія на свій день народження відлетіла до Парижа. Дівчина прогулялася з бойфрендом вулицями міста та показала у Instagram романтичні фото. Однак підпис до посту обурив читачів і призвів до критики.

Дочка Олі Полякової показала, як гуляла з Артуром біля Ейфелевої вежі, а потім на тлі архітектурної пам'ятки стався ніжний поцілунок з обранцем.

«Хочу жити, а не виживати», — підписала фотографії Марія.

Ці слова викликали критику та обурення з боку деяких користувачів.

Пізніше донька Олі Полякової видалила цей пост.

Зазначимо, що днями Марія Полякова повідомила у соцмережах, що їй виповнилося 18 років.

Як писали «ФАКТИ», Маша Полякова зараз навчається у Великій Британії. Після закінчення української школи дівчина вступила до престижного музичного вишу у Лондоні.

224

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Проліски

Астрологи назвали п'ять знаків зодіаку, на яких навесні-2023 чекає успіх

Астрономія

Левам — більше енергії, Близнюкам — цінні поради від старих знайомих, Скорпіонам — лише спокій: гороскоп на 8 березня 2023 року

лампа

Тариф на електроенергію зросте: коли й кому доведеться платити більше

віники

«Намітаємо» в дім удачу та багатство: що потрібно знати про віник

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту