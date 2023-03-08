Машу Полякову захейтили в мережі після фото з Парижа: що розлютило фоловерів «зіркової» доньки
Дочка відомої співачки Олі Полякової Марія на свій день народження відлетіла до Парижа. Дівчина прогулялася з бойфрендом вулицями міста та показала у Instagram романтичні фото. Однак підпис до посту обурив читачів і призвів до критики.
Дочка Олі Полякової показала, як гуляла з Артуром біля Ейфелевої вежі, а потім на тлі архітектурної пам'ятки стався ніжний поцілунок з обранцем.
«Хочу жити, а не виживати», — підписала фотографії Марія.
Ці слова викликали критику та обурення з боку деяких користувачів.
Пізніше донька Олі Полякової видалила цей пост.
Зазначимо, що днями Марія Полякова повідомила у соцмережах, що їй виповнилося 18 років.
Як писали «ФАКТИ», Маша Полякова зараз навчається у Великій Британії. Після закінчення української школи дівчина вступила до престижного музичного вишу у Лондоні.224
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