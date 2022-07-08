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Шоу-бізнес

Піде шляхом зіркової мами: дочка Полякової вступила до музичного вузу за кордоном

15:23 8 липня 2022
Оля Полякова з донькою Машею

Старша донька співачки Олі Полякової, яка повернулася в Україну після російського вторгнення, 17-річна Маша піде шляхом зіркової мами. Після закінчення школи дівчинка подала документи до кількох іноземних вишів і днями отримала позитивну відповідь від одного з них.

Маша похвалилася запрошенням в Інстаграм.

«Ми розглянули вашу заявку і раді, що можемо запропонувати вам безумовне місце в наступній програмі: рік (інтегрований ступінь)», — йдеться в листі.

Зважаючи на все, Маша вступила до музичного університету BMus у Лондоні (Великобританія).

Нагадаємо, Маша з дитинства захоплюється музикою, пише музику та співає. З друзями вона створила гурт «ШВИ». Перший публічний виступ викликав неоднозначну реакцію публіки.

Зараз Маша разом із сестрою Алісою перебувають у Франції, у подруги Олі Полякової Ніки Білоцерківської.

Співачка розповідала, що доньки вчаться жити в нових реаліях, без няньок та домогосподарок.

Фото instagram.com/mashapolyakova

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