Житиме в гуртожитку: Полякова показала кімнату старшої доньки в Лондоні

Співачка Оля Полякова, яка публічно спалила свій кокошник як символ російського світу, показала, де житиме її старша дочка Маша у Великій Британії. Після закінчення української школи дівчинка вступила до престижного музичного вишу в Лондоні. Як і більшість студентів, Маша житиме в гуртожитку. Оля приїхала до дочки, щоб допомогти їй влаштуватися на новому місці та показала на відео, в яких умовах обживається її дочка.

«Маруся в гуртожитку» , — написала Полякова і зізналася, що все ще не може звикнути до думки, що її дочка житиме самостійно, далеко від дому.

Невелика кімната Маші має досить скромний вигляд. У ній помістилися односпальне ліжко, шафка та стіл для занять. Також є окремий туалет.

Кухню Маша ділитиме із мешканцями шести кімнат. У кожного є своя шафка, є плити та холодильники, великий стіл.

«Ось така кухня у них, все чистенько, гарненько», — розповіла Полякова.

Нагадаємо, молодша дочка Полякової — Аліса також навчатиметься за кордоном. Оля приїжджає до України, щоб взяти участь у благодійних концертах, виступила у київському метро, а також записала кілька нових пісень українською мовою.

Фото instagram.com/polyakovamusic

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