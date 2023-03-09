Помер банкір, який обікрав Центробанк росії на 60 мільярдів доларів

У понеділок, 6 березня, у Москві раптово помер відомий російський бізнесмен Сергій Гришин. Колишньому власнику РосЕвроБанку було 56 років. За офіційною версією, він потрапив до лікарні в критичному стані. У головний мозок Гришина надходило недостатньо кисню. Це нібито призвело до сепсису.

Гришин досить довго жив у США. Коли президентом був Дональд Трамп, росіянин просив Білий дім надати йому політичний притулок. Однак йому відмовили. Колишній банкір із брудною репутацією стверджував, що на батьківщині йому загрожує смертельна небезпека, оскільки він дозволив собі відкрито критикувати володимира путіна.

Однак більше Гришин був відомий своїми махінаціями. Він сам не раз вихвалявся, що в 90-х провернув «найбільшу в російській історії аферу». За його словами, він вивів із рахунків Центробанку щонайменше 60 млрд доларів в офшори. Також Гришин стверджував, що частенько під час укладання договорів і оформлення фінансових документів використовував невидиме чорнило. І потім у документах з'являлися пункти або моменти, про які друга сторона уяви не мала.

Усе це не завадило Гришину купувати у США дорогу нерухомість. Спочатку він купив особняк, у якому проходили зйомки знаменитого фільму з Аль Пачіно «Обличчя зі шрамом». Після цього американські газети дали росіянину прізвисько — Scarface Oligarch.

У 2009 році Гришин купив будинок у Монтесіто поруч із Санта-Барбарою. А потім продав його… принцу Гаррі та Меган Маркл, коли Сассекси перебралися в Америку.

Ця угода викликала потім обурення. Багато хто критикував Гаррі та Меган за те, що вони не потрудилися перевірити репутацію власника особняка.

Після продажу будинку Гришин повернувся в росію. Він влаштувався в Москві. Що викликало його раптову хворобу, яка призвела до смерті, поки ніхто пояснити не може.

Нагадаємо, за рік війни, яку путін розв'язав проти України, за загадкових обставин померли або начебто наклали на себе руки щонайменше 20 високопоставлених російських високопосадовців, впливових бізнесменів, керівників дослідницьких інститутів і лабораторій. Сергій Гришин поповнив цей довгий список.

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