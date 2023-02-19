У Меган і Гаррі серйозні проблеми: як «Південний Парк» перетворив улюбленців Америки на жалюгідне посміховисько

Принц Гаррі та Меган Маркл стали посміховиськом завдяки новому епізоду американського культового анімаційного серіалу «Південний Парк». Його автори присвятили Сассексам цю серію, іронічно назвавши їх «принцом та принцесою Канади». Підставою став той факт, що Гаррі та Меган, залишивши Великобританію, спочатку вирушили до Канади.

Сассекси стверджували і продовжують на цьому наполягати, що головною причиною їхнього рішення було бажання жити нормальним життям та захистити себе від постійної уваги ЗМІ.

Автори «Південного Парку» відправляють «принца та принцесу Канади» у їхньому гарячому прагненні до самотнього життя у «світовий тур конфіденційністю». В рамках цієї подорожі вони відвідують Нью-Йорк, Делі, Париж та інші міста. При цьому носять із собою плакати «Ми хочемо конфіденційності!» і «Досить дивитися на нас!».

Принц і принцеса Канади потребують конфіденційності. Кадр із анімаційного серіалу «Південний Парк»

З цими плакатами подружжя приходить на популярне телешоу рекламувати мемуари принца. У мультику книга називається «Ваааа!», що відповідає дитячому скигленню без причини. Принцеса не дає принцу і двох слів сказати, весь час його перебиває і намагається відповідати на запитання ведучого замість чоловіка.

Зрештою, тому вдається вставити свої п'ять копійок. Ведучий питає, чи можна сказати, що принц ненавидить журналістів? Гаррі погоджується з цим. Тоді ведучий ставить риторичне запитання: чому принц написав цілу книгу про королівську родину, як справжній журналіст, якщо сам ненавидить журналістів?

У мультику мемуари Гаррі називаються «Ваааа!», що відповідає дитячому скиглі без причини

Принц і принцеса звертаються за допомогою до маркетингової агенції. Вони просять допомогти у захисті їхнього приватного життя. Менеджер з брендингу складає для кожного з подружжя резюме. У принцеси воно звучить так: «Феміністка, актриса, впливова людина та жертва». Резюме принца: «Принц королівської крові, мільйонер, мандрівник світом, жертва».

Прагнення знайти усамітнення приводить Гаррі та Меган до містечка Південний Парк. Вони селяться у домі через вулицю від будинку Кайла, одного з головних персонажів мультсеріалу. І продовжують голосно закликати всіх поважати їхнє приватне життя.

Кайл у школі скаржиться друзям на нових сусідів. Один із них на ім'я Стен каже, що розповіді Кайла про цю парочку йому вже набридли.

«Мене вони теж дістали! Але від них нема куди подітися! Це зводить мене з розуму! Мене вже нудить постійно чути про них!» — каже Кайл.

«Слухай, нам тут усім начхати на тупого принца та його дурну дружину», — відповідає Стен.

Відома американська журналістка та телеведуча Мегін Келлі вважає, що їдка сатира авторів «Південного Парку» стане початком падіння популярності Гаррі та Меган у США.

«Коли за тебе береться Південний Парк, це кінець. Порятунку немає… Вони більше не улюбленці Америки. І надії Меган на те, що вона зможе балотуватися в президенти, надії, про які багато хто говорив, тепер знищено», — сказала Келлі.

Нагадаємо, мемуари принца Гаррі «Запасний» вдарили по популярності всіх членів британської королівської родини, включаючи самого автора скандальної книги та його дружину Меган Маркл. «ФАКТИ» розповідали, кого британці зараз люблять та поважають найбільше, а хто з'їхав на нижні рядки рейтингу.

291

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram