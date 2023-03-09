Народилась в Дніпрі, а підтримала росію: у ФРН на жінку чекає суд за схвалення війни проти України

Олені Колбасніковій, яка народилась в обстріляному рф українському місті Дніпрі, а зараз проживає у Німеччині, загрожує до трьох років ув'язнення за виправдання російської агресії проти України.

Про це пише DW.

Олена Колбаснікова організувала минулого року найбільший у Німеччині автопробіг на підтримку росії, за що постане в Кельні перед судом за звинуваченням у пропаганді війни через публічне схвалення російської агресії проти України.

Колбаснікову звинувачують за статтею 140 п. 2 Кримінального кодексу ФРН, оскільки під час проросійської демонстрації 8 травня 2022 року вона схвалила агресивну війну проти України.

За словами представника суду, засідання по даній справі призначене на 29 березня. Колбасніковій загрожує до трьох років позбавлення волі або грошовий штраф.

Видання додає, що Колбаснікова є одним із лідерів проросійських протестів у Німеччині і у зв'язку з чим співпрацює з місцевими правоекстремістськими політиками.

Так, разом із колишнім членом антимігрантської партії «ProNRW» Маркусом Байзіхтом (Markus Beisicht) вона виступила перед учасниками автопробігу, присвяченого черговим роковинам з дня капітуляції нацистської Німеччини 8 травня 2022 року. Тоді понад тисячу активістів зібралися в автомобілях із російськими та радянськими прапорами біля одного з озер, щоб проїхати до радянської пам'ятки в Кельні.

За висновком прокуратури Кельна, Колбаснікова скоїла злочин, оскільки заявила на мітингу: «росія не агресор. росія зараз допомагає припинити війну в Україні». Тим самим обвинувачена, за словами прокуратури, схвалила злочин словами, які можуть порушити громадський порядок. Згідно з міжнародним правом, ведення агресивної війни є злочином, і той, хто схвалює її, ризикує отримати три роки в'язниці.

Крім того, у вересні 2022 року вона організувала в центрі Кельна демонстрацію «Проти війни та постачання озброєнь Україні».

Однак, наймовірніше, що покаранням для проросійської активістки все-таки стане штраф.

Сама Колбаснікова стверджує, що вона стала жертвою через «боротьбу за мир та правду». При цьому суд у Кельні може бути не останнім для активістки. Газета Kölner Stadt-Anzeiger у січні писала, що стосовно жінки ведеться розслідування через заклики до вербування до загонів ПВК «Вагнер».

Відзначимо, що у Німеччині, уряд якої раніше виступав за організацію переговорів з рф, нині говорять, що будь-які переговори щодо припинення війни в Україні розпочнуться лише тоді, коли президент росії володимир путін зрозуміє, що він не переможе.

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